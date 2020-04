CALCIOMERCATO INTER MILITAO ESUBERO / In casa Real Madrid sono pronti per l'ennesima rivoluzione. In estate il club spagnolo farà partire tantissimi calciatori che ormai non rientrano più nei piani di Zinedine Zidane e Florentino Perez. L'affare Theo Hernandez da parte del Milan insegna che spesso con gli esuberi del Real si possono fare grandi affari.

Tra i calciatori che lasceranno certamente la Spagna ci sono anche James Rodriguez e Jovic. Il colombiano è finito in orbita Juventus, pronta ad approfittare della situazione. Al Napoli piace da tempo ma segue con interesse anche l'ex attaccante dell'Eintracht Francoforte.

Inter, occasione Militao

Non dimentichiamoci poi di, in partenza che potrebbe finalmente riabbracciare

Anche l'Inter è pronta ad approfittare dell'epurazione del Real Madrid. Dalla Spagna, riportano infatti, che Militao è finito nella lista dei partenti. Il difensore classe 1998, sbarcato la scorsa estate per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, non ha convinto, finendo ai margini e giocando solo poche partite. I nerazzurri potrebbero così tornare alla carica per l'ex Porto, che continua ad essere sui taccuini del club milanese. Altro nome interessante per l'Inter potrebbe certamente essere Odriozola, che con il ritorno alla base di Hakimi, troverebbe ancora meno spazio.

