Coppa Italia, chiesto lo spostamento della finale: il motivo

La finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta potrebbe essere posticipata rispetto alla data del 15 maggio: chiesto lo spostamento

Tre anni fa, la sfida tra Juventus e Atalanta aveva già messo in palio la Coppa Italia. Prevalsero i bianconeri per 2-1, al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia. Questa volta, la gara si terra allo stadio Olimpico di Roma, ma con l’alea di un possibile spostamento rispetto al 15 maggio, data originariamente prevista.

In un finale di stagione serratissimo con tanti impegni ravvicinati per tutti, è la Roma a farsi carico di chiedere alla Lega Serie A lo spostamento della sfida. Il club giallorosso dovrebbe giocare tre giorni prima, in campionato, contro l’Atalanta, in una sfida cruciale per la zona Champions, che però avverrebbe solamente tre giorni dopo le semifinali di ritorno sia per i capitolini che per i bergamaschi in Europa League. La richiesta è dunque di disputare Atalanta-Roma lunedì 13 maggio, posticipando quindi a giovedì 16 maggio la finale di Coppa Italia con gli orobici impegnati contro la Juventus.