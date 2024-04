Caos calendario in Serie A, Casini annuncia: “Tre date per Atalanta-Fiorentina”

Il recupero di Atalanta-Fiorentina, rinviata per il malore di Joe Barone, è di difficile collocazione: Casini individua tre possibili date

La Serie A potrebbe avere un supplemento dopo l’ultima giornata in programma il weekend tra il 24 e il 26 maggio.

È il recupero di Atalanta-Fiorentina, sfida che non si è disputata lo scorso 17 marzo a causa del malore di Joe Barone, poi deceduto qualche giorno dopo, a togliere il sonno ai dirigenti del massimo campionato. Con entrambe le formazioni impegnate nelle competizioni europee (bergamaschi in semifinale di Europa League, toscani in quella di Conference), la possibilità che il match si debba giocare dopo la fine della Serie A è elevata.

A parlarne è il presidente della Lega Lorenzo Casini a ‘Radio Anch’io lo sport’, individuando tre possibili date, di cui una soltanto a campionato ancora in corso. “Lo slot entro la fine del campionato, al momento, sarebbe quello del 22 maggio. Se invece, come tutti speriamo, andranno avanti, bisognerà ragionare su 31 maggio e 2 giugno”. Casini assicura anche che “La Lega sta ragionando su ipotesi che possano salvaguardare al massimo la contemporaneità delle partite rilevanti per le qualificazioni alle competizioni europee”.

Recupero Atalanta-Fiorentina, quando si può giocare

Entrando nel dettaglio, il 22 maggio diventerebbe la data perfetta nel caso in cui l’Atalanta non arrivi alla finale di Europa League che si disputa nello stesso giorno.

Con i nerazzurri in finale, ecco che sarebbero due le possibilità, entrambe dopo la fine del campionato: il 31 maggio con la Fiorentina eliminata dalla Conference o il 2 giugno se la squadra di Italiano dovesse arrivare nuovamente in finale. Tutto quindi ancora in alto mare con la Serie A che potrebbe chiudersi ufficialmente soltanto il 2 giugno.