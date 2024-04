Bye bye Milan: colpo a zero per i bianconeri

Un obiettivo di mercato del Milan intende partire a parametro zero. La concorrenza inglese è però molto forte: la situazione

Il Milan inizia già da tempo a guardarsi intorno in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Al netto della guida tecnica, la dirigenza rossonera è al lavoro anche su possibili occasioni da sfruttare a buon mercato, soprattutto in difesa, reparto che necessita di rinforzi.

Non è infatti un mistero che il club meneghino sia interessato, tra gli altri, anche a Tosin Adarabioyo, centrale in scadenza di contratto a fine stagione con il Fulham. Si tratta di un difensore classe 1997 che non rinnoverà il proprio accordo con i bianconeri, e che quindi potrà accasarsi altrove a parametro zero.

Dopo 4 stagioni l’inglese di origini nigeriane lascerà il Fulham con il Milan che da tempo è intrigato dalla possibile operazione, fermo restando la folta concorrenza. Proprio le altre pretendenti ad Adarabioyo restano un ostacolo complesso da andare a superare.

Calciomercato Milan, Adarabioyo a parametro zero: concorrenza inglese

Come confermato da ‘Express.co’ Adarabioyo ha riferito al Fulham che intende partire a parametro zero quest’estate con ben tre big di Premier che vi hanno posato sopra gli occhi.

Si tratta di Liverpool, Tottenham e Newcastle che rappresentano quindi ostacoli non da poco per il Milan. Le big d’Inghilterra valutano quindi quello che potrebbe essere un grande affare, a partire dal Liverpool che si sta preparando per la partenza di Klopp e potrebbe andare all’assalto di un nuovo centrale per presente e futuro soprattutto nel caso in cui dovessero lasciare Matip e Van Dijk.

Gli Spurs sono invece ben coperti al centro, ma l’arrivo di Adarabioyo potrebbe permettere di allungare le rotazione. Come evidenziato dal ‘Telegraph’ chiude quindi il quadro il Newcastle che cerca accordi convenienti, anche a zero, per restare entro i limiti dei regolamenti finanziari della Premier. I bianconeri inglesi potrebbero quindi tentare un colpo utile ed anche conveniente dal punto di vista delle strategie.