Lega Serie A e FIGC nella bufera: “Che ingiustizia”

Finale di campionato ad altissima tensione, bordata ad alzo zero nei confronti della decisione di Lega calcio e FIGC

Quattro giornate alla fine di un campionato che a parte il verdetto sul trionfo dell’Inter è ancora tiratissimo ed aperto per quanto riguarda tutti gli altri verdetti. Proprio il grande equilibrio nella corsa a tutti gli obiettivi rende ogni gara fondamentale come non mai, ma apre anche il fronte delle polemiche per le elevate tensioni e per un argomento che rischia di diventare assai scomodo.

Corsa per la Champions League ancora apertissima, la Juventus non ha ancora blindato il piazzamento ma è molto vicina all’obiettivo. La corsa è però assai equilibrata tra Bologna, Roma e Atalanta, separate da pochi punti. E con i bergamaschi che devono ancora recuperare la sfida contro la Fiorentina, rinviata lo scorso 17 marzo. Il calendario stipato di impegni per nerazzurri e viola potrebbe costringere, come noto, a un recupero della sfida addirittura a campionato già concluso.

Una vicenda che sta creando notevoli discussioni, specialmente in casa Roma, dove ne ha già parlato apertamente il tecnico De Rossi, sottolineando quanto non sarebbe opportuno disputare il match “a giochi fatti”. Rincara la dose il giornalista Mimmo Ferretti, della rivista ‘La Roma’, con un post al veleno su ‘X’ nei confronti delle istituzioni calcistiche: “Con quel recupero senza data si sta facendo una porcata al campionato. Chi non lo denuncia, è complice. Un recupero a “giochi fatti”, per citare De Rossi, è ridicolo e antisportivo”.