Giuntoli lo riporta in Serie A: dalla Spagna, accordo raggiunto

Il Football director avrebbe scelto lui per alzare il tasso di qualità e personalità del centrocampo della Juventus

Giuntoli è al lavoro per la Juventus che verrà e quindi per quello che, di fatto, sarà il suo primo grande calciomercato da dirigente bianconero. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il Football director ha chiuso l’operazione che riporterà in Italia un Campione d’Europa.

Il nome è noto a tutti qui in Italia, parliamo infatti di Jorginho. L’italo-brasiliano non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno con l’Arsenal, per ‘Todofichajes.com’ il suo futuro sarà a Torino. Alla Juventus, con la quale avrebbe trovato un accordo sulla base di un contratto triennale. Trentadue anni compiuti lo scorso 20 dicembre, Jorginho è stato un calciatore di Giuntoli già ai tempi del Napoli.

Nonostante sia in evidente fase calante da un paio di stagioni, il manager della Juventus avrebbe deciso di puntare su di lui per aggiungere qualità ma anche esperienza a un reparto di centrocampo che, indiscutibilmente, è il principale punto debole della formazione di Allegri.

In questa stagione, il classe ’91 di Imbituba ha comunque collezionato 35 presenze. Un totale di 1.680′ che potrebbe incrementare nelle restanti tre partite in cui i ‘Gunners’ di Arteta si giocheranno la conquista della Premier League insieme al Manchester City. Il triennale con la Juve, se confermato, sarebbe l’ultimo grande contratto in Europa di Jorginho.