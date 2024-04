Niente Milan: “Ha l’accordo con la Juventus”. Subito tre acquisti

Giuntoli al lavoro per rinforzare la Juventus nel mercato estivo e tornare a lottare per lo scudetto: il Dt bianconero anticipa il Milan

La Juventus si avvicina alla qualificazione in Champions League nonostante l’amaro pareggio nel big match contro il Milan, con i bianconeri murati dalle parate di Sportiello, eroe a sorpresa del pomeriggio dell’Allianz Stadium.

A tenere banco alla Continassa è però il futuro in panchina di Massimiliano Allegri, con il pubblico dell’Allianz Stadium che si è diviso sabato sul conto dell’allenatore livornese. La curva ha applaudito e inneggiato ad Allegri, mentre il resto dello stadio fischiava i cori dei gruppi organizzati del tifo bianconero. A fine partita anche uno striscione che esortava la società a confermare l’allenatore, che in conferenza stampa si è tolto qualche sassolino dalla scarpa in merito al suo futuro. L’accesso in Champions e un eventuale successo in Coppa Italia potrebbero non bastare ad Allegri, nonostante un alto anno di contratto con la ‘Vecchia Signora’. Si fanno infatti sempre più insistenti le voci su un ribaltone alla guida della Juve, con Thiago Motta in prima fila per rimpiazzare il collega livornese.

Anche il Milan su Thiago Motta: ma la Juve è in pole per il post Allegri

Thiago Motta è da tempo nel mirino del Dt Giuntoli, che nelle ultime settimane ha avuto dei contatti con l’ex centrocampista per sondarne la disponibilità ad allenare la Juventus per il dopo Allegri.

L’attuale allenatore del Bologna è però ambito anche da un’altra big e lo stesso club felsineo sta provando a convincerlo per il rinnovo: “Il Milan se potesse scegliere prenderebbe Thiago Motta, questo è giusto specificarlo. Lui però ha l’accordo con la Juve“, sottolinea a ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio. Il giornalista prosegue sugli scenari in casa bianconera: “Allegri sa benissimo che la società sta facendo delle valutazioni di mercato senza coinvolgerlo. La Juve ha messo nel mirino Calafiori, Di Gregorio, Zirkzee e non stanno programmando il futuro insieme ad Allegri. Se una società tratta dei giocatori senza parlarne con l’attuale allenatore è perchè sta parlando con un altro allenatore evidentemente, come è nel proprio diritto. Poi Thiago Motta non ha ancora comunicato al Bologna che non rimane”.