La Juve costa cara al Milan: doppia tegola UFFICIALE per Pioli

Sono arrivati gli esiti degli esami per Maignan e Loftus-Cheek: brutta tegola per il Milan, in entrambi i casi c’è la lesione

Non sono buone le notizie che arrivano in casa Milan sugli infortunati. Maignan e Loftus-Cheek hanno accusato problemi fisici prima e durante la sfida di sabato scorso contro la Juventus e questa mattina hanno svolto gli esami per valutare l’entità dell’infortunio.

Entrambi i calciatori si sono sottoposti ad una risonanza magnetica che non hanno dato notizie confortanti per Stefano Pioli. Per il portiere è stata evidenziata una lesione di basso grado del lungo adduttore destro, mentre per il centrocampista inglese la diagnosi è lesione di basso grado al muscolo bicipite femorale destro.

In entrambi i casi, certo il forfait nella sfida di domenica prossima contro il Genoa, con le loro condizioni che saranno rivalutate la prossima settimana per capire se potrebbe tornare in campo già contro il Cagliari oppure dovranno saltare ancora un’altra partita prima di tornare a disposizione di Pioli.

Milan, infortunio Maignan e Loftus-Cheek

Probabile che in entrambi i casi si proceda con molta cautela considerato che per il Milan la qualificazione in Champions è diventata aritmetica ieri e che si avvicina il momento degli Europei, appuntamento al quale Maignan non vuole assolutamente rinunciare.

Del resto, il francese è stato sostituito in maniera ottima da Sportiello nella gara contro la Juventus: nello 0-0 di Torino le parate dell’ex Atalanta sono risultate decisive. Contro il Genoa toccherà di nuovo a lui, in attesa che da Maignan e Loftus-Cheek arrivino buone notizie.