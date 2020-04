CALCIOMERCATO JUVENTUS BUFFON / Mancherebbe solo l'ufficialità per la conferma di Gianluigi Buffon alla Juventus per un'altra stagione. Il rinnovo del 42enne portiere sarebbe praticamente già stato ratificato, con l'ex Paris Saint-Germain destinato a proseguire la sua infinita avventura in bianconero almeno fino al giugno 2021.

Le parti dovrebbero incontrarsi dopo l'emergenzaper ufficializzare l'accordo.

Calciomercato Juventus, rinnovo Buffon: manca solo la firma

Decisiva nella scelta della Juventus e di Buffon anche il rapporto di stima con Andrea Agnelli, con il presidente che stando a 'La Gazzetta dello Sport' avrebbe spinto fortemente per la permanenza a Torino dell'esperto estremo difensore. "Vogliamo che tu sia ancora uno dei nostri", le parole di Agnelli a Buffon che avrebbe risposto: "Se voi siete sicuri che sia la scelta giusta, sono felice di continuare". L'ex capitano dell Nazionale resterebbe così vice Szczesny anche nella prossima stagione, con un ingaggio da 1,5 milioni di euro per un altro anno. L'obiettivo principale di Buffon sarebbe la conquista in bianconero della Champions League, più volte sfumata al guardiapali di Carrara durante la sua gloriosa carriera.