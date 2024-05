Addio definitivo al Milan: firma bianconera

In attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore, il calciomercato del Milan si intreccia anche con i destini dei bianconeri

Dopo una stagione più ricca di basi che di alti, in ottica Milan si parla quasi esclusivamente della situazione di Stefano Pioli e della caccia al suo sostituto, ma il calciomercato rossonero nelle prossime settimane si scalderà anche sul fronte delle entrate e delle cessioni. A prescindere da chi occuperà la panchina milanista, la dirigenza lombarda dovrà intervenire in maniera decisa per la costruzione della rosa del futuro.

Come tutte le altre big italiane, anche il Milan sta monitorando con estremo interesse il mercato dei parametro zero. Un po’ in ogni reparto, Moncada ha individuato alcuni profili in scadenza di contratto decisamente accattivanti. Per quanto riguarda la difesa, ad esempio, diverse tracce conducono all’Inghilterra.

Calciomercato Milan, scippo bianconero a zero

Più o meno di recente i rossoneri hanno manifestato un interesse concreto per Lloyd Kelly e Tosin Adarabioyo. Seguito anche da Inter e Roma, quest’ultimo nelle ultime ore ha ribadito al Fulham di non aver intenzione di rinnovare il proprio legame con i Cottagers. Una buona notizia, dunque, per le squadre italiane, se non fosse per l’agguerrita concorrenza inglese nella corsa al 26enne.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell’interessamento di Liverpool, Manchester United, Tottenham e West Ham, ma secondo quanto riportato da ‘The Sun’, sarebbe un’altra la squadra veramente vicina all’ex Manchester City. Stiamo parlando del Newcaslte, a caccia di occasioni a buon mercato per la sostituzione di Lascelles e Botman, gravemente infortunati. Stando al tabloid britannico, i bianconeri inglesi avrebbero rotto gli indugi offrendo ben 100mila sterline a settimana al giocatore. Una mossa che li ha messi in pole position assoluta, al punto che la fonte sopra citata parla di una fumata bianca vicinissima.

Dopo aver perso la prima parte della stagione per infortunio, Adarabioyo ha subito ritrovato il posto da titolare una volta rientrato dai guai fisici, collezionando 25 presenze e 2 gol tra tutte le competizioni e fornendo ampie garanzie sul recupero della piena integrità fisica.