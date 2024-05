Palladino non scopre le carte: “Serve rispetto”. La rivelazione sulla Juve e Tudor

Il Monza ospita la Lazio nel match di domani pomeriggio all’U-Power Stadium: le parole di Raffaele Palladino tra campo e futuro

Il Monza vuole ritrovare la vittoria nel match casalingo contro la Lazio, che ha cambiato marcia in campionato dopo l’arrivo a Formello di Tudor.

Raffaele Palladino conosce bene il collega croato, che ha incrociato nell’esperienza da calciatore ai tempi della Juventus: “Tra Sarri e Tudor cambia tanto, hanno dei principi totalmente diversi – risponde l’allenatore del Monza in conferenza stampa, alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it, alla vigilia del match dell’U-Power Stadium – Abbiamo studiato la Lazio, Tudor lo conosco bene perché ho condiviso con lui lo spogliatoi alla Juve quando c’era mister Lippi e ogni tanto venivo aggregato dalla Primavera alla prima squadra. Igor mi ha aiutato tanto in quei momenti e lo ricordo con grande affetto. È un allenatore forte, ha fatto bene a Verona e Marsiglia, mentre adesso sta facendo grandi cose alla Lazio subentrando in corsa. Non vedo l’ora di affrontarlo e siamo felici di misurarci contro un’ottima squadra come la Lazio”.

Monza, Palladino pre Lazio: “Del futuro parleremo a fine stagione con Galliani”

A tenere banco a Monzello è ovviamente anche il futuro di Palladino, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il sodalizio brianzolo.

Sul giovane tecnico campano restano in pressing soprattutto Torino e Bologna (Fiorentina più defilata), mentre il Ceo Adriano Galliani non demorde e proverà a giocarsi le residue possibilità di convincere l’ex attaccante a rinnovare con il Monza. “Percepisco tutte queste notizie sul mio futuro, però da una parte mi entrano e dall’altra mi escono… – chiosa Palladino nella conferenza pre Lazio – Sono tutte cose personali di cui parleremo alla fine, tutte le valutazioni le faremo a fine campionato. Serve rispetto per questa grande società, a cui devo tanto e sono riconoscente. Bisogna finire bene la stagione, ci sono ancora tanti obiettivi e il focus deve restare solo sul campo e sull’aspetto tecnico”. Palladino aggiunge sul rapporto con la piazza e le due annate alla guida dei biancorossi: “Giro spesso per la città e sento il clima e la felicità che c’è per i risultati ottenuti dal Monza. Ho dato tutto insieme al mio staff per questo club e sono orgoglioso di questo. Sono consapevole che abbiamo fatto qualcosa di molto importante e che resterà nella storia”.

🗣️ #Monza – #Palladino in conferenza stampa: “Percepisco le notizie sul mio futuro, ma da una parte mi entrano e dall’altra mi escono… Sono cose personali di cui parleremo a fine campionato. Sono riconoscente al Monza e il focus è solo sul campo” #MonzaLazio 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/whPMGKO1E6 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 3, 2024

Intanto Galliani prosegue nella caccia all’erede di Palladino, se quest’ultimo dovesse confermare la decisione di andare via nel summit fissato nelle prossime settimane. Nesta, Paulo Sousa e Dionisi restano i principali candidati al momento nella lista dell’Ad del Monza, mentre la pista Gilardino potrebbe accendersi solo in caso di mancato rinnovo del tecnico piemontese con il Genoa. Attenzione anche all’opzione Vivarini, protagonista di un ottimo campionato alla guida del Catanzaro in Serie B.