Coronavirus, primo passo per la riapertura del calcio: inviato il protocollo FIGC

CORONAVIRUS GOVERNO PROTOCOLLO / Primo passo delle istituzioni del calcio per la ripartenza: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la Federcalcio ha inviato poco fa al ministero della Salute e a quello dello Sport il protocollo predisposto dalla commissione medica per la ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio.

I ministrianalizzeranno la documentazione e sarà anche il comitato tecnico-scientifico del governo ad esaminare la valutazione per la riapertura.

Coronavirus, ritiri permanenti al centro del protocollo

Se dovesse arrivare il via libera dal Governo, si partirebbe con i controlli preventivi a tutti gli atleti: un primo tampone immediato e un secondo dopo 72-96 ore, oltre ad esami sierologici, cardiovascolari e polmonari sui giocatori positivi guariti. Al centro del protocollo c'è l'idea di ritiri permanenti di tutte le squadre, riducendo in questo modo i rischi di contagio.

