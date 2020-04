Juventus, 'caso' Higuain: vorrebbe restare in Argentina

JUVENTUS HIGUAIN CORONAVIRUS ARGENTINA / In attesa di capire se, come e quando il calcio potrà ripartire, i calciatori continuano a lavorare da casa per farsi eventualmente trovare pronti al momento opportuno. Alcuni atleti hanno però nel corso delle settimane deciso di lasciare l'Italia per tornare in patria e stare vicino alle proprie famiglie in questo difficile periodo. Tra questi c'è anche il centravanti della Juventus, Gonzalo Higuain, al momento in Argentina dalla madre malata.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport,' il 'Pipita' starebbe addirittura pensando di chiedere alla società di non rientrare a Torino, ma di restare in Argentina. L'ex bomber di Chelsea e Napoli sarebbe infatti piuttosto preoccupato dall'emergenza Coronavirus che vive attualmente anche l'Italia, motivo per cui non vorrebbe partire. Al contrario di Higuain i primi bianconeri a fare ritorno in Italia dovrebbero essere Miralem Pjanic e Douglas Costa.

Stando inoltre alle fonti di Calciomercato.it non c'è comunque ancora una deadline definitiva per il rientro dei calciatori che sono attualmente all'estero.

