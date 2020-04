CALCIOMERCATO MILAN EMERSON / Un nuovo colpo 'alla Theo Hernandez', ma sull'altra corsia, quella di destra.

È l'idea che circola ai vertici delche un anno dopo l'ottimo affare messo a segno ingaggiando il laterale dal Real Madrid, sicuramente tra i migliori in stagione, è pronto a tornare a pescare nella Liga per sistemare anche la fascia destra dove sono previsti cambiamenti. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Secondo il 'Corriere dello Sport' in particolare la dirigenza milanista ha messo gli occhi su Emerson Aparecido Leita de Souza Junior, da tutti conosciuto semplicemente come Emerson. Brasiliano, classe '99, è stato acquistato la scorsa estate dal Barcellona che poi lo ha lasciato in prestito biennale al Real Betis dove in questa stagione sta facendo molto bene con 3 gol e 5 assist a referto. Operazione non semplice, ma gli 007 milanisti hanno l'ordine di monitorarlo e le riflessioni sono in corso.

