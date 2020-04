CALCIOMERCATO INTER SEMEDO BARCELLONA / Tra i tanti profili di casa Barcellona graditi in casa Inter, c'è anche Nelson Semedo. Il terzino destro portoghese sarebbe finito nel mirino dei nerazzurri come possibile rinforzo per la fascia destra.

LEGGI ANCHE ----> Calciomercato Inter, in Spagna l'alternativa a Lautaro Martinez

Per Semedo si è parlato anche di una possibile ipotesi di scambio tra Barcellona e Manchester City con Joao Cancelo, ma ora 'Marca' parla di un'importante novità per quanto riguarda il terzino ex Benfica. Al giocatore sarebbe infatti stato offerto un prolungamento contrattuale sino al 2025. Ora il club catalano dovrà discutere con Jorge Mendes, agente del giocatore. L'Inter, nel frattempo, vigila.

LEGGI ANCHE:

Inter, parla l'ex spalla di Conte: "Non è il primo che dalla Juve passa in nerazzurro"

Serie A, Malagò: "Allenarsi non è come giocare le partite"