Calciomercato Juventus, sogno Kane: il Tottenham lo avvicina ai bianconeri

CALCIOMERCATO JUVENTUS KANE TOTTENHAM / Si chiama Harry Kane il sogno di calciomercato della Juventus. Portare Il bomber inglese in Serie A, però, costituisce una vera e propria impresa dal momento che su di lui ci sono tutti i top club europei. Il giocatore del Tottenham rappresenta il centravanti del futuro, il candidato principale per dominare la scena nei prossimi anni e, non a caso, la sua valutazione è a dir poco stellare.

Calciomercato Juventus, Kane più vicino: Manchester United fuori dai giochi

Si parla di più di 200 milioni di euro, con Manchester United e City in agguato che sognano il colpaccio togliendolo a una rivale per scudetto e Champions.

Ilresta un'altra delle candidate forti per strappare Harry, con lo stesso attaccante che poche settimane fa ha aperto all'addio : "Se sento di non poter crescere e vincere quello che vorrei qui, potrei andare via. Io sono un giocatore ambizioso, amo ilma non resterò a vita solo per il gusto di farlo". Senza contare che l'emergenza coronavirus costringerà gli Spurs a rivedere i piani sul calciomercato. Lo United sembrava in pole, ma lasta scalando posizioni.

L'ultima buona notizia arriva dall'indiscrezione di 'Sky Sports', secondo cui il presidente del TottenhamDaniel Levy non ha alcuna intenzione di cedere Kane al Manchester o a qualsiasi altra squadra di Premier League. Dunque i bianconeri avrebbero già eliminato la concorrente più pericolosa insieme al Real Madrid. Una presa di posizione, quella degli 'Spurs', che senza dubbio riduce il ventaglio di pretendenti al fuoriclasse e aumenta le possibilità della Juventus.

