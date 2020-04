CALCIOMERCATO ROMA SMALLING / Alla Roma ha saputo conquistare subito tutti, ma contemporaneamente è stato conquistato dalla squadra e dalla città. Chris Smalling ha più volte manifestato il proprio desiderio di restare alla Roma, ma le condizioni per il riscatto sembrano complicarsi.

Non sarà facile convincere il, che ha alzato le proprie pretese economiche. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Il 'Sun' afferma che il riscatto del difensore si fa sempre più complicato. La Roma ha una prelazione rispetto alle altre squadre interessate, ma il Manchester United non sembra intenzionato ad abbassare le proprie pretese. Secondo il tabloid inglese sembra sempre più probabile il ritorno in Inghilterra in estate del difensore. Smalling non rientra nei piani di Solskjaer, ma l'intenzione dei 'Red Devils' è quella di guadagnare quanto più possibile dalla cessione del classe 1989.