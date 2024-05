Allegri riparte da una panchina di Serie A dopo la Juve: è arrivato l’annuncio

Dopo l’addio alla Juventus, indizio importante sul futuro di Massimiliano Allegri: panchina di Serie A in vista

La Juventus ha chiuso il ciclo con Massimiliano Allegri e da stasera guarda al futuro. Contro Bologna e Monza, in panchina ci sarà Paolo Montero, soluzione ponte per concludere la stagione per poi rivolgersi a un altro allenatore. E nel frattempo, fanno ancora discutere le modalità in cui il rapporto tra il livornese e i bianconeri si è chiuso.

Una decisione presa dal club dopo l’accaduto al termine della finale di Coppa Italia, ma che stava maturando da tempo. Su Calciomercato.it, abbiamo raccontato i retroscena del rapporto tra Allegri, Giuntoli e Scanavino, con la sequenza degli eventi che hanno portato alla rottura. Una fine ingloriosa per l’allenatore, su cui adesso gli interrogativi principali sono due e riguardano il modo in cui, a livello economico e burocratico, il contratto verrà portato a conclusione, nonché il suo futuro.

Allegri, dopo la Juve altra big in Serie A: la rivelazione di Galeone

Un futuro che potrebbe essere in Italia, stando al suo mentore, Giovanni Galeone, che ha rilasciato dichiarazioni alquanto interessanti a ‘7Gold’.

“Mi piacerebbe vederlo all’estero, ma lui l’anno prossimo vuole restare in Italia”, ha spiegato. Dunque, l’intenzione è attendere qualche proposta interessante in Serie A e, nel caso in cui non arrivassero, prendersi forse un anno sabbatico. Sull’ultimo anno di Allegri alla Juventus, invece, Galeone ha spiegato: “Sapevo dall’inizio delle incomprensioni tra lui e Giuntoli. Ecco perché gli avevo consigliato di caldeggiare l’arrivo di Massara, un dirigente che sarebbe stato più adatto a dialogare con lui”.