CALCIOMERCATO INTER ICARDI FIORENTINA / Icardi alla Fiorentina: è l'invito partito durante l'ultima puntata del 'Grande Fratello Vip' da Pupo con l'attaccante argentino e la moglie-agente Wanda Nara in collegamento. Quando è apparso l'ex bomber dell'Inter (ancora proprietaria del cartellino), il cantante si è lasciato andare ad un "Vi aspettiamo alla Fiorentina" con l'immediata risposta della procuratrice: "Non parliamo di calcio".

Eppure del futuro di Icardi si parla molto: ilha la possibilità di riscattarlo a fine stagione sborsando 70 milioni di euro ma la società parigina non ha ancora deciso se esercitare o meno la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo.

Icardi è comunque sempre nel mirino della Juventus che non ha mai nascosto il desiderio di acquistare l'argentino e per la prossima stagione ha la necessità di un rinforzo in avanti. Sul calciatore non mancano anche altre pretendenti come il Chelsea o il Real Madrid, sempre tenendo presente l'impatto che il coronavirus avrà anche sul calciomercato in tema di svalutazione dei cartellini e delle inevitabili difficoltà economiche che le società dovranno affrontare.