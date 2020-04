SONDAGGIO TWITTER CALCIOMERCATO INTER MILAN ICARDI ROMAGNOLI / Clamorosa ipotesi di scambio Icardi-Romagnoli tra Inter e Milan. È l'indiscrezione riportata ieri sera da 'Top Calcio 24', che ha parlato del possibile affare che riporterebbe l'attaccante a Milano, sponda rossonera.

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it , secondo il 54% dei votanti sarebbe ila guadagnarci con lo scambio, mentre per il 29% l'affare lo farebbe l'. Infine, solo per il 17% l'eventuale scambio sarebbe alla pari. In ogni caso, l'operazione è molto difficile e al momento da escludere. Staremo a vedere.

