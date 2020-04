Coronavirus, Tommasi attacca la Serie A: "Stipendi, proposta è una follia"

CORONAVIRUS STIPENDI TOMMASI / Arrivano nuovi commenti, durissimi, al comunicato della Lega Serie A sul taglio stipendi ai calciatori per la crisi COVID-19.

Il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori,ha affidato il suo pensiero ad una nota 'ANSA': "Se le società di serie A si devono trovare in assemblea per dire che non pagheranno gli stipendi, quando in realtà a tu per tu con i giocatori i singoli club stanno cercando accordi di buon senso, è molto preoccupante".

Coronavirus, Tommasi: "Come ha detto Messi, non capisco la logica"

Il taglio comprenderebbe quattro mesi di salario nel caso in cui le competizioni non dovessero riprendere, due se alla fine si tornerà in campo. Una scelta che, per usare un eufemismo, non convince contagi: “Come ha detto Messi, non riesco a capire la logica imprenditoriale alla base di questo comportamento: mettere in cattiva luce i giocatori, principali protagonisti dello spettacolo, quando tutti o quasi stanno già discutendo con i club come uscire insieme da questa crisi. Mi pare una follia”.

