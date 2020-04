CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ICARDI PSG / Mauro Icardi è destinato ad essere ancora una volta uno dei protagonisti indiscussi della prossima finestra di calciomercato. L'attaccante argentino di proprietà dell'Inter è in prestito al Paris Saint Germain, il riscatto a fine stagione è fissato sui 70 milioni di euro ma nelle ultime settimane qualcosa sembra essersi rotto tra le parti.

Juventus e Inter, dalla Francia: Icardi prende tempo | Leonardo decisivo

Secondo quanto riportato dall'ezione odierna de 'L’Equipe' molto del futuro di Icardi dipenderà dall’ex tecnico dell’Inter Leonardo, attuale ds del Paris Saint Germain. Rispetto ad inizio stagione le cose sembrano essere cambiate, la panchina rimediata nei match di Champions League contro il Borussia Dortmund ha dato vita a numerosi interrogativi legati all’argentino, con Wanda Nara oggi costretta a chiedersi cosa ne sarà del futuro dell’attaccante. L’Inter intanto attende i risvolti legati a Mauro Icardi: entro maggio il PSG dovrà versare la cifra pattuita per il riscatto dell’attaccante ma il giocatore, in base a quanto raccontato in Francia, sarebbe pronto al rientro in Italia. Molto dipenderà anche dalle ripercussioni economiche dovute all'emergenza sanitaria del coronavirus.

