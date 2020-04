CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ RACING REAL MADRID/ Lautaro Martinez, attaccante argentino di proprietà dell'Inter, ha disputato una grande metà di stagione sia in campionato che in Champions League, dove si è dimostrato pronto ai grandi palcoscenici, basti pensare alle reti messe a segno al Camp Nou ed al Signal Iduna Park. La Beneamata lo ha portato in Europa dal Racing di Avellaneda, il cui presidente, Victor Blanco, ai microfoni del 'Mundo Deportivo' ha svelato un clamoroso retroscena.

Blanco ha infatti parlato così del Toro: "Vennero a cercarlo degli emissari del Real Madrid e misero sul piatto un'offerta di prestito con opzione di acquisto per una cifra decisamente importante. Ma, senza dubbio, Lautaro ha rifiutato l'offerta dei Blancos per continuare ancora a vincere con il Racing, aveva bene in mente i suoi obiettivi".