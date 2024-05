Dal Barcellona all’Inter: affare da oltre 50 milioni

Il Barcellona pensa alla cessione in estate: sulle sue tracce c’è anche l’Inter, anche se la concorrenza non manca per i nerazzurri

Nei pensieri dell’Inter c’è un attaccante, ma non solo in vista del prossimo mercato estivo dove Simone Inzaghi ha chiesto ulteriori rinforzi per puntellare la rosa a sua disposizione.

La dirigenza campione d’Italia e il tecnico valutano di ampliare a cinque punte il parco attaccanti e quindi Taremi potrebbe non essere l’unico innesto nel reparto avanzato insieme a Thuram e capitan Lautaro Martinez. Piace tanto Gudmundsson, anche se per l’islandese servirà un investimento oneroso non inferiore ai 30 milioni di euro per strapparlo al Genoa e alla forte concorrenza della Juventus e delle compagini di Premier League. Prezzo del cartellino ancora più alto invece per Buongiorno, uno degli obiettivi sensibili di Marotta e Ausulio per svecchiare la casella centrale della difesa vista la carta d’identità non più verdissima di de Vrij e sopratutto Acerbi.

Calciomercato Inter, spunta anche Kounde per la difesa: ma c’è un problema

Il Torino non fa sconti e il patron Cairo chiede una cifra vicina ai 40 milioni di euro per il suo capitano. Su Buongiorno, inoltre, c’è anche il pressing delle altre grandi: Milan, Juve e Napoli.

Un profilo seguito da tempo è inoltre Hermoso, che si libererà a parametro zero dall’Atletico Madrid a fine stagione. Per l’eclettico difensore spagnolo, però, negli ultimi tempi a fare sul serio sarebbe soprattutto l’Aston Villa. Così l’Inter esplora altre piste tra cui figura anche Jules Kounde, che potrebbe essere sacrificato dal Barcellona in estate come scrive il ‘Mundo Deportivo’. I blaugrana hanno diversi difensori in rosa e l’ex Siviglia potrebbe finire così sul mercato per finanziare le operazioni in entrata. A spaventare però è il prezzo del difensore spagnolo, valutato oltre 50 milioni di euro dal Barça. Sul 25enne giocatore, inoltre, ci sono diverse big all’estero come Chelsea, Manchester United, PSG e Newcastle.