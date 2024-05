Terremoto in Regione: arrestato Toti e un ex presidente di Serie A

E’ successo tutto all’alba di questa mattina con il blitz dei militari della Guardia di Finanza di Genova. Oltre a Toti altre nove persone raggiunte da misure cautelari

Caos in Liguria. In mattinata, con un blitz della Guardia di Finanza di Genova, è stato arretrato il presidente de La Regione Liguria.

Accusa di corruzione per Giovanni Toti, raggiunto da misura cautelare, così come altre nove persone. Tra queste c’è anche Aldo Spinelli, conosciuto nel mondo del calcio per essere stato presidente del Genoa, oltre che il Livorno. L’inchiesta è legata al porto del capoluogo ligure.

Terremoto in Liguria, Spinelli agli arresti domiciliari

Toti, così come Spinelli, risulta, dunque, agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione.

Stessa sorte è toccata a Matteo Cozzani, capo di gabinetto e braccio destro del presidente della Liguria, per l’accusa – come si legge sull’Ansa – avrebbe agevolato l’attività di Cosa Nostra. In particolare avrebbe agevolato il clan Cammarata del mandamento di Riesi (Caltanissetta) con proiezione nella città di Genova. In carcera, invece, Paolo Emilio Signorini, amministratore delegato di Iren, accusato di aver dato soldi a Toti per ottenere in cambio favori.

E’ indagato, poi, anche Francesco Moncada, consigliere di amministrazione di Esselunga S.p.A, sottoposto al divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale e professionale al pari di Mauro Vianello e di Roberto Spinelli, figlio di Aldo.