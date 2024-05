Inter, Dumfries e lo striscione contro Theo Hernandez: arriva la sanzione

Dopo la festa scudetto dell’Inter, la Procura della FIGC aveva aperto un fascicolo sullo striscione di Dumfries contro Theo Hernandez

La Procura Federale dopo la festa scudetto dell’Inter aveva aperto un fascicolo d’indagine su Denzel Dumfries per lo striscione esibito dal bus scoperto dei nerazzurri.

Uno stendardo che raffigurava lo stesso calciatore nerazzurro, che teneva a guinzaglio un cane con il volto di Theo Hernandez. L’immagine che mostra Dumfries esibire lo striscione in poco tempo è diventato virale sui social attirando anche l’attenzione dei media internazionali, portando così il procuratore Chiné ad aprire un indagine per fare luce sulla vicenda. Adesso la fase investigativa si è conclusa e la Procura della FIGC è intenzionata a proporre a Dumfries e all’Inter un patteggiamento, come successo in altre circostanze simili e in particolar modo due anni fa stavolta per i festeggiamenti scudetto del Milan.

Il nazionale olandese e il club, se accetteranno la proposta della procura, andrebbero incontro a una multa. Il procedimento nei confronti di Dumfries verrebbe così chiuso con una sanzione pecuniaria, con il giocatore olandese che all’indomani della festa scudetto dell’Inter per le vie di Milano si era scusato per l’episodio e lo striscione contro Theo Hernandez.