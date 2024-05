Inter, Milan, Juve: quanti extracomunitari possono prendere le 20 squadre di Serie A

Serie A, quanti calciatori extracomunitari potranno arrivare dal prossimo calciomercato? Il dettaglio sul regolamento e sugli slot per ogni squadra

Mancano ancora dei mesi al prossimo calciomercato, che il 1° luglio aprirà ufficialmente le porte. Le squadre del nostro campionato sono già pronte a muoversi nella campagna acquisti estiva per rinforzare le rose e i primi rumors sulle trattative hanno già iniziato a circolare con l’avvicinarsi della fine del campionato.

Non tutti sanno, però, che esistono dei vincoli nel corso delle rispettive sessioni di mercato che i club devono categoricamente rispettare. Uno su tutti è quello legato allo slot degli extracomunitari e noi siamo qui appositamente per rinfrescarvi la memoria in merito al regolamento e, soprattutto, siamo desiderosi di aggiornarvi sulle possibilità che hanno le società di aggiungere giocatori extra UE nella propria squadra.

Prima ancora di evidenziare il regolamento, vanno ricordati quali sono i paesi che non rientrano nel discorso legato ai giocatori extracomunitari e si tratta di Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Inghilterra, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Irlanda, Svizzera, Islanda, Norvegia, Lichtenstein, San Marino e Città del Vaticano.

Calciomercato, il regolamento sui calciatori extracomunitari

Stando a quanto riportato sul sito ufficiale della Lega Calcio e traslato alla prossima sessione di calciomercato, le regole sono chiare: “Le squadre con più di due giocatori extracomunitari tesserati a titolo definitivo alla fine dell’annata sportiva 2023/24 possono prenderne nell’arco della stagione 2024/25 un massimo di altri due calciatori provenienti dall’estero (si possono invece acquistare un numero illimitato di extra-Ue provenienti da altre squadre italiane) a patto che: uno abbia presenziato, in campo o in panchina, ad almeno 5 partite nella sua nazionale di categoria (maggiore, Under 21, ecc… a seconda dell’età) o almeno a 2 match nella sua nazionale di categoria nell’ultimo anno. L’altro giocatore potrà arrivare senza vincoli di presenze in nazionale ma con l’obbligo di essere tesserato al posto di un altro extracomunitario in uscita (ovvero ceduto all’estero o svincolato o che abbia acquisito)”.

Il regolamento poi prosegue: “Le squadre con due giocatori extracomunitari alla fine di questa stagione (dunque al 30 giugno 2024) potranno prenderne altri due a condizioni simili alle precedenti, con l’unica variazione che per l’extracomunitario acquistabile “senza sostituzione” non è richiesta alcuna condizione legata alle presenze in nazionale”.

Infine l’ultimo caso: “Le squadre con 0 o 1 giocatore extracomunitario alla fine di questa stagione potranno acquistare senza alcuna condizione tanti extracomunitari quanti ne servono per arrivare al numero massimo di tre (quindi tre per chi non ne aveva nessuno, due per chi ne aveva uno).”

Serie A, gli slot disponibili per i club di Serie A

Le squadre del nostro campionato si ritrovano nelle stesse condizioni, e vi riportiamo dunque un esempio. L’Inter possiede in rosa più di 2 extracomunitari, motivo per cui nella prossima sessione di calciomercato potrà acquistarne solo altri 2 dall’estero (numero invece illimitato dalla Serie A) a patto che uno di quelli già presenti in rosa (ad esempio Cuadrado) lasci il posto ad un suo sostituto e che il secondo abbia almeno 5 convocazioni con la sua nazionale.

Stesso identico discorso per: Milan, Napoli, Juventus, Atalanta, Roma, Bologna, Fiorentina, Lazio, Torino, Sassuolo, Genoa, Udinese, Monza, Frosinone, Lecce, Salernitana, Cagliari, Empoli e Verona. Avete capito bene, per tutte le 20 squadre di Serie A varrà lo stesso regolamento. E’ dunque evidente che ognuna di loro proverà a cedere almeno un extracomunitario per far spazio ad un innesto di rilievo e procederà poi con l’innesto di un altro extra UE che abbia presenziato in nazionale per 5 volte. Questo, senza escludere acquisti provenienti dal nostro stesso campionato.

In molti casi, in soccorso delle società, ci saranno i contratti in scadenza, che libereranno uno slot da poter rioccupare immediatamente. Insomma, come ogni estate ci si attenderà un mercato ricchissimo di colpi di scena, ma gli affari dovranno essere oculati e bisognerà rispettare un regolamento stringente.