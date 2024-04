Pioli ha perso la pazienza con lui: via dal Milan e ritorno al passato

Decisione presa per il futuro del Milan: a fine stagione è destinato a lasciare Milano e l’Italia

Non è andata come speravano le parti: la sua avventura col Milan sta per finire anche su volontà del tecnico Stefano Pioli.

Potrebbe essere già finita l’avventura di Yunus Musah con la maglia del Milan: il centrocampista statunitense classe 2002 è arrivato in Italia la scorsa estate, con i rossoneri che lo hanno prelevato a titolo definitivo dal Valencia e facendogli siglare un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Finora, però, l’adattamento del centrocampista di origini britanniche è proceduto a rilento, con il giocatore cresciuto nel settore giovanile dell’Arsenal in campo solo per 1915 minuti tra campionato e coppe varie.

Chi invece rimpiange fortemente il centrocampista classe 2002 è Rubén Baraja, allenatore ancora in carica al Valencia sotto la cui guida tecnica ha giocato quindici partite. In questa stagione El Pipo ha continuato a monitorare i progressi di Musah, passato dal Valencia al Milan la scorsa estate per una cifra di circa 20 milioni di euro. Un affare importante per il club spagnolo, alle prese con una situazione finanziaria non floridissima. Inoltre, lo stesso giocatore ha preso al volo la possibilità di confrontarsi con il calcio italiano, vestendo una maglia gloriosa come quella rossonera.

Calciomercato Milan, Musah può tornare in Spagna

Nonostante qualche buona prestazione offerta in questa stagione, Yunus Musah ha faticato a guadagnarsi un posto fisso nell’undici titolare del Milan.

Su trentasei partite giocate in rossonero, solo diciannove volte è partito da titolare e quasi sempre è stato sostituito senza così giocare l’intera gara. Un dato che conferma la difficoltà che Musah sta incontrando nell’adattarsi ai principi di gioco di Stefano Pioli, che sarebbe stufo di lui. Ecco perché – come riportato da ElGolDigital – il giocatore rischia di fare tanta panchina da qui in poi e non escluderebbe la possibilità di tornare a vestire la maglia del Valencia in vista della prossima stagione.

Difficile, per non dire impossibile, immaginare un ritorno a titolo definitivo visto il contratto fino al 2028 con il Milan che però potrebbe lasciare andare il giocatore con la formula del prestito. Del resto, in casa Valencia riabbraccerebbero volentieri Musah, anche in considerazione del possibile addio di Hugo Guillamón.