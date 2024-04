Milan-Inter, derby anche sul mercato: clausola da 20 milioni

Milan e Inter potrebbero incrociare i rispettivi destini anche al di là del derby di lunedì. Rossoneri e nerazzurri puntano allo stesso obiettivo di mercato

Lunedì sera a San Siro si accenderanno i riflettori sul derby di Milano che potrebbe anche sancire l’aritmetica vittoria dello scudetto da parte dell’Inter. Intanto nerazzurri e rossoneri sono pronti a fronteggiarsi anche in ottica calciomercato.

Dalla Spagna rilanciano per entrambe il nome di un laterale destro giovane ed in grande ascesa, capace di attirare anche le mire del Barcellona. Si tratta del classe 2003 Marc Pubill, che ha messo in cassaforte 17 presenze con un gol e due assist finora con la maglia dell’Almeria.

Si tratta di un terzino destro ben piazzato fisicamente ed in grado di offrire anche discrete garanzie difensive oltre che ottimi margini di miglioramento. A fare il punto della situazione è ‘ElNacional.cat’ che sottolinea come Pubill sarebbe finito nel mirino del Barça alla luce dei dubbi sulla permanenza di Joao Cancelo.

Calciomercato Milan, anche l’Inter su Pubill: occhio alla clausola

Il Barcellona vorrebbe anche trattenere Cancelo, ma 40 milioni di euro per la permanenza dal City restano una cifra ritenuta troppo elevata dalla dirigenza catalana che quindi si guarda intorno a caccia di alternative.

Non manca però la concorrenza su Pubill, come evidenziato dalla fonte ispanica, che sottolinea come il calciatore piaccia anche a Milan ed ora anche Inter. Arrivato un anno fa dal Levante, per una cifra vicina ai 5 milioni di euro il classe 2003 era già stato avvicinato ai rossoneri che però potrebbero incontrare anche l’ostacolo dei ‘cugini’.

Stando alla testata iberica le due italiane sarebbero disposte a pagare la clausola rescissoria di Pubill che si assesta sui 20 milioni di euro. Il Barça dovrà quindi essere più lesto delle milanesi per arrivare allo spagnolo che potrebbe andare a rinforzare la batteria di esterni destri sia del Milan che dell’Inter, che si è unita alla corsa.