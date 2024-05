Inter, sparano alto per l’attaccante: prezzo fissato a 45 milioni

Inter attivissima sul mercato, chieste informazioni per un attaccante: ma per acquistarlo servono 45 milioni di euro

Dopo la vittoria dello scudetto, l’Inter si gode il momento, ma è certamente intenzionata a non fermarsi qui e vuole già mettere le basi per la conferma il prossimo anno. I nerazzurri intendono ribadire la propria supremazia sul campionato e per questo la dirigenza è già alacremente al lavoro.

Beppe Marotta sa quanto sia fondamentale muoversi per tempo e programmare le strategie di mercato. Per questo, ha già blindato con congruo anticipo due innesti di sicuro valore come Zielinski e Taremi, che andranno a innestarsi sulla rosa attuale. Prevedibili anche diversi altri acquisti, provando a cogliere le opportunità che il mercato possa offrire. Da questo punto di vista, c’è un giocatore che potrebbe fare al caso dei nerazzurri e andare a rimpinguare un attacco già di alto livello. Ma la richiesta per mettere le mani su di lui è altrettanto elevata.

Inter, assalto a Ferran Torres ma la richiesta del Barcellona spaventa

Il nome di Ferran Torres è tornato d’attualità per l’Inter, come quello di un giocatore che potrebbe fare assai comodo. E che è in cerca di rilancio, visto che la sua avventura al Barcellona non sta andando nel migliore dei modi.

Per circa due anni, in blaugrana, ha tenuto un rendimento discreto, ma nella seconda parte di questa annata è finito indietro nelle gerarchie. Xavi è conscio del valore del 24enne, ma sa anche che la sua cessione potrebbe essere necessaria per permettere altri acquisti. Stando a ‘Elnacional.cat’, il Barcellona apre alla sua cessione, ma per una cifra che, nonostante sia scesa rispetto ai 55 milioni spesi per acquistarlo dal Manchester City, non sarà scontata oltre i 45 milioni. Da capire se i nerazzurri, di fronte a una valutazione simile, insisteranno oppure molleranno il colpo.