Europa League amarissima: infortunio e stagione finita

L’infortunio è più grave del previsto: va KO nel match di Europa League e sarà costretto a terminare in anticipo la stagione

La Fiorentina supera all’ultimo respiro il Club Brugge e vede la finale di Conference League dopo l’andata del ‘Franchi’.

Altalena di emozioni a Firenze, con il neo-entrato Nzola che consegna una vittoria fondamentale alla squadra di Vincenzo Italiano in vista del match di ritorno tra una settimana in Belgio. Gara però dove non ci sarà Andrea Sottil, vittima di un brutto infortunio nel corso dei primi minuti del secondo tempo. Serata dolceamara per l’esterno offensivo dei gigliati, costretto a uscire dal campo per un problema alla spalla. Una tegola non di poco conto per Italiano, visto che l’Infortunio costringerà Sottil a terminare anzitempo la stagione.

Infortunio Sottil, il comunicato della Fiorentina

Questo il comunicato della Fiorentina dopo l’infortunio rimediato dal giocatore: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Riccardo Sottil, nel corso della partita di oggi, ha riportato una frattura scomposta del terzo distale della clavicola sinistra“.

Il 24enne figlio d’arte è ricaduto male a terra dopo uno scontro di gioco ed era stato sostituito al 7’ della ripresa da Kouame. Successivamente gli accertamenti negli spogliatoio del ‘Franchi’ che hanno rivelato la gravità del problema e chiuso in anticipo la stagione di Sottil, ieri al secondo gol consecutivo dopo il sigillo in campionato di domenica scorso contro il Sassuolo.