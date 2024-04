Juventus, non soltanto Allegri: “Anche Giuntoli in discussione”

La Juventus si ferma ancora pareggiando a Cagliari e confermando un momento non esaltante. Le critiche dei tifosi aumentano e oltre ad Allegri finisce nel mirino anche Giuntoli

Un gol di Vlahovic e un autogol nel finale di Dossena hanno evitato il ko alla Juventus in casa del Cagliari ieri sera, confermando però il momento non proprio positivo della truppa di Allegri al secondo pari di fila dopo il derby.

Alla luce anche del quinto posto Champions valido in Serie A, l’obiettivo minimo dei bianconeri non appare comunque a repentaglio (ora restano terzi), ma la mancanza di continuità sia nelle prestazioni che nei risultati degli ultimi due mesi non può di certo far piacere all’ambiente. Critiche pesanti per il lavoro di Massimiliano Allegri e dei calciatori, ma c’è qualcuno che inizia ad allargare il mirino anche su Cristiano Giuntoli.

L’operato del dirigente ex Napoli è sotto accusa, visto anche il rendimento dei pochi volti nuovi di questa stagione.

Juventus, anche Giuntoli nel mirino dei tifosi

Servirà un cambio di marcia da parte di tutti, Giuntoli compreso che sta raccogliendo in queste ore non poche critiche.

Non sono mancati su X messaggi indirizzati anche nei confronti dell’ex Napoli con anche l’hashtag #Giuntoliout:

Se sei contento di questi tre anni non puoi essere un dirigente da #juve.

Non sei al napoli che ci hai messo dieci anni per vincere.#Allegriout #giuntoliout#CagliariJuve https://t.co/1RQVyIA3vh — johnsteed (@gigipoletti) April 20, 2024

L’unica parola che vogliamo sentire da quello scarrafone è: Dimissioni. Non la dirà mai quindi, può anche blaterare da solo, anzi col suo compare yesman Giuntoli. — Jimbo🇨🇺🇵🇸 (@Jimbo7631) April 20, 2024

Sti teatrini deprimenti di Giuntoli hanno stufato. — Ipazia Calende (@IpaziaCheyenne) April 20, 2024

Giuntoli e già in crisi e in discussion come direttor sportiv con i suoi prim acquisti weah djalo alcaraz non hann portat a migliorar la qualità, non ho tanta fiducia in giuntoli x il mercat estiv proprio xke non abbiam un budget important, priorità e 4 posto x i prossim 3 anni — Gianfranco Trovato (@GianfrancoTrov) April 20, 2024

12 punti nelle ultime 12 partite di serie A ma chi critica Allegri non capisce niente sta facendo miracoli con questa rosa indebolita dal sopravvalutato Giuntoli cha ha acquistato solo bidoni dal suo arrivo come Weah Alcaraz Djalo. Resta Max. — Domenico Adinolfi (@MimmoAdinolfi) April 20, 2024