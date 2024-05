Milan, licenziamento in tronco: è finita con i rossoneri

Ecco cosa è successo a Casa Milan. Il club ha deciso di licenziarlo dopo quanto successo nei giorni scorsi. Il punto della situazione

Da qualche settimana la Procura di Milano sta indagando sul Milan, per stabilire se RedBird è davvero il reale proprietario del club.

Come scritto nei giorni scorsi, le indagini sono state alimentate da Aldo Savi, Financial e Aminstrative director, quando è stato chiamato a parlare con gli inquirenti. Il dirigente, arrivato in rossonero con Blue Sky nel 2018, come scrive Franco Ordine stamani, sarebbe stato licenziato in tronco dopo quanto accaduto.

Seguiranno aggiornamenti