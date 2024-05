Dal nerazzurro al bianconero: triennale e addio Inter

Dopo aver conquistato lo scudetto della seconda stella, l’Inter deve fronteggiare la minaccia bianconera sul mercato

Ancora alle prese con i festeggiamenti per la conquista del ventesimo scudetto, l’Inter sabato scorso contro il Sassuolo ha conosciuto la sua seconda sconfitta in campionato, replicando la battuta d’arresto subita già all’andata dai neroverdi. Una caduta indolore che, tuttavia, ha seminato indizi importanti sulla qualità delle seconde linee in vista della prossima stagione.

Senza adagiarsi troppo sugli allori, Piero Ausilio e Beppe Marotta si sono già portati avanti con il lavoro, perfezionando gli ingaggi di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, in scadenza di contratto il 30 giugno del 2024. Sempre più a suo agio sul mercato dei parametri zero, la dirigenza nerazzurra è spesso entrata in rotta di collisione con quelle delle altre big italiane e con la Juventus in particolare.

Calciomercato Inter, tentazione bianconera a parametro zero

L’accesa rivalità sportiva si è spesso trasferita anche sul calciomercato e uno degli ultimi nomi accostati ad entrambe le squadre è quello di Mario Hermoso. L’Atletico Madrid ha scelto di non alzare la propria offerta per il rinnovo del 28enne, deciso a lasciare il club colchonero a parametro zero il prossimo mese. Le due big italiane non sono tuttavia le uniche ad essere interessate al calciatore.

Nei mesi scorsi si è parlato anche di Milan e Roma, mentre sono più recenti le informazioni sul Barcellona e l’Arabia. Secondo Rudy Galetti, tuttavia, quella juventina non sarebbe l’unica minaccia bianconera per l’Inter. Stando al giornalista, infatti, il Besiktas avrebbe già offerto un contratto triennale al difensore mancino che, tuttavia, preferirebbe attende altre offerte europee prima di prendere una decisione definitiva sulla proposta del club turco. Abile a giostrare sia sul centro sinistra che sulla fascia difensiva, Hermoso in questa stagione ha collezionato 41 presenze, 2 gol e 2 assist in stagione, diventando un punto fermo di Diego Pablo Simeone.