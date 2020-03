DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / La deadline del 3 aprile sarà quasi certamente rimandata ma intanto l'Italia comincia ad intravedere piccoli spiragli di ripresa con il numero dei contagi che registra una frenata ed i guariti in aumento. Si guarda ai dati del Coronavirus con estrema cautela mentre il Governo vara un nuovo piano per aiutare imprese e famiglie in difficoltà.

Intanto nel calcio si fanno i conti con la crisi avviata dal virus e dopo lagli altri club studiano il taglio degli stipendi. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Europa.

10.30 - Nuovo bollettino aggiornato dal Veneto. Sono 258 i nuovi positivi, i contagiati accertati in totale diventano 8.358. I decessi sono 14, dunque 392 complessivi, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 20.064 ed i pazienti in terapia intensiva sono 355.

9.15 - Con 124.665 casi accertati, gli Stati Uniti sono ora il primo Paese al mondo per contagi.

8.15 - Gli ultimi dati dal bollettino di ieri: frena il numero dei nuovi contagi (3.651 contro 4.401 del giorno precedente) mentre salgono i guariti: 12.384. I morti superano quota 10mila.

8.00 - Il Premier Conte ha firmato ieri un nuovo dpcm che dispone 4,3 miliardi a valere sul fondo di solidarietà dei Comuni. A questi si aggiungono 400 milioni vincolati per le persone che non hanno soldi per fare la spesa.