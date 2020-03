Calciomercato Milan, salta Rangnick? Da Pioli a Spalletti, il punto sulla panchina

CALCIOMERCATO MILAN RANGNICK PIOLI SPALLETTI / Giorni di riflessione a tutti i livelli per il Milan, che in attesa di capire quando si potrà tornare in campo pianifica quella che sarà un'estate di profonda rivoluzione. Salutato Boban, con Maldini e Massara in uscita, il tema caldo in questo momento riguarda il manager Ralf Rangnick che dalla Germania danno orientato verso il 'no' al progetto rossonero anche (ma non solo) per il cambio di rotta con il budget ritenuto troppo ristretto per una rifondazione complicata.

L'ultima parola non è ancora detta, ma inevitabilmente in casa rossonera si valutano anche scenari alternativi all'arrivo del direttore tecnico del progetto Red Bull. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Secondo 'Tuttosport' la conferma di Stefano Pioli rimane al momento la più scontata e soprattutto in caso di raggiungimento del quarto posto fugherebbe anche gli ultimi dubbi. Attenzione però anche ad altre soluzioni, come la pista che conduce allo spagnolo Marcelino che piace per la sua attitudine alla valorizzazione dei giovani. Un nome da tener d'occhio, però, è anche quello di Luciano Spalletti: il mancato accordo sulla buonuscita con l'Inter dopo l'approccio con Boban e Maldini aveva fatto storcere il naso agli (ex) dirigenti rossoneri. Con la loro uscita, però, lo scenario può riaprirsi. Anzi, secondo il 'Corriere dello Sport' il suo sarebbe il nome in risalita.

