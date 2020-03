Calciomercato Inter, rivoluzione attacco: via anche Esposito

CALCIOMERCATO INTER ESPOSITO / L'Inter potrebbe avere un attacco nuovo di zecca la prossima estate. Il Barcellona continua il suo pressing su Lautaro Martinez, che rischia seriamente di dire addio ai nerazzurri al termine della stagione ma non è l'unico.

Il primo a lasciare il club milanese sarà certamente Alexis: il calciatore cileno non verrà riscattato: troppo alto lo stipendio dipercepito.

Attualmente l'unico certo di vestire la maglia nerazzurra sembra essere Lukaku. Anche il giovane Esposito - come riporta il 'Corriere dello Sport' - è destinato a cambiare aria. Le ultime apparizioni non hanno convinto e proprio per questo l'idea prestito per crescere e maturare si fa sempre più concreta.