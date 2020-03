Calciomercato Milan, nuova pista in Serie A per Bonaventura

CALCIOMERCATO MILAN BONAVENTURA ROMA / Strategia chiara per la Roma che si prepara ad un calciomercato importante che andrà in due direzioni per quanto riguarda le manovre in entrata: da un lato i talenti Under 27 da acquistare per poi valorizzarli e magari rivenderli in futuro con una plusvalenza, dall'altra profili più esperti da ingaggiare a parametro zero o in prestito.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', visto lo stallo nella trattativa con il Milan per il rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione, il centrocampista Jack Bonaventura sarebbe stato offerto al club giallorosso che prende tempo. Su Bonaventura nei giorni scorsi è stata segnalata anche la Lazio.