Champions ed Europa League, la decisione della UEFA

UEFA CHAMPIONS LEAGUE EUROPA LEAGUE / Nel pomeriggio la UEFA ha annunciato il rinvio degli Europei, che non si disputeranno più la prossima estate bensì nel 2021.

Non sono arrivate però decisioni definitive in merito allae all'

Nel comunicato - sul sito della Uefa - si legge, infatti: "É stato istituito un gruppo di lavoro con la partecipazione dei rappresentanti di campionati e club per esaminare soluzioni di calendario che possano consentire il completamento della stagione in corso e di qualsiasi altra conseguenza delle decisioni prese oggi".

L'ipotesi che sta prendendo piede in queste ore è quella di fare disputare le finali rispettivamente sabato 27 (a Istanbul) e mercoledì 24 giugno (a Danzica).

"Tutte le competizioni e le partite UEFA (comprese le amichevoli) per club e nazionali sia maschili che femminili sono state sospese fino a nuova comunicazione - si legge sul comunicato - Le partite degli spareggi di UEFA EURO 2020 e le amichevoli internazionali previste per la fine di marzo, verranno giocate nella finestra di inizio giugno riservata alle nazionali, fatto naturalmente salvo un eventuale riesame della situazione".

"Le decisioni sulle date delle altre competizioni UEFA, siano esse club o nazionali per uomini o donne, saranno prese e annunciate a tempo debito".

