JUVENTUS RUGANI CORONAVIRUS / Il primo caso di coronavirus in Serie A è arrivato: la Juventus ha comunicato il contagio di Daniele Rugani e specificato che ora verranno attivate "tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui".

Ma cosa accadrà ora? Tutte le persone che hanno avuto contatto condovranno osservare i 14 giorni di quarantena e questo già significa che la gara di Champions Leaguein programma martedì prossimo non potrà essere disputata: rinvio scontato per la sfida che già era a rischio considerata l'emergenza coronavirus. Le ultimissime sulla Juventus: clicca qui

Necessario a questo punto pensare ad un posticipo di almeno due settimane, andando a complicare ulteriormente la compilazione di un calendario nazionale e internazionale che già deve fare i conti con diversi stop (la Serie A ferma fino al 3 aprile, il rinvio delle gare Inter-Getafe e Siviglia-Roma). Proprio la gara dei nerazzurri, che domenica sera hanno giocato contro la Juve, dovrà essere ulterioremente posticipata (si parlava di una gara unica in campo neutro il 19 marzo): anche la rosa di Conte dovrebbe essere messa in isolamento per le prossime due settimane, così come tutti quelli che hanno avuto contatti di recente con Rugani.