CALCIOMERCATO INTER AUBAMEYANG CHONG PREMIER LEAGUE LAUTARO SANCHEZ / Nel mercato invernale l'asse Inter-Inghilterra si è rivelato quantomai caldo. Dalla Premier League sono arrivati ben tre giocatori: Young, Moses (via Fenerbahçe) ed Eriksen. Quest'ultimo, per rapporto qualità-prezzo, uno dei migliori colpi di mercato del panorama non solo italiano ma europeo. Un asse caldo, che già in estate aveva dato i suoi frutti con gli arrivi di Lukaku e Sanchez, entrambi dal Manchester United. E il club nerazzurro continua a guardare con grande interesse in Inghilterra con l'obiettivo di regalare ad Antonio Conte nuovi colpi. Tanti sono i nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra: dal sogno Aubameyang agli affari a parametro zero come Chong e Vergonghen. Affari che però potrebbero concretizzarsi solo in caso di alcune cessioni, tra cui quella di Lautaro Martinez. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti: Clicca Qui!

Calciomercato Inter, sogno Aubameyang: intreccio con Lautaro e Berardi

Dopo Romelu Lukaku, l'Inter guarda nuovamente in Premier League per regalare ad Antonio Conte il giusto rinforzo. Con l'arrivo di Eriksen a centrocampo, adesso l'obiettivo è quello di andare a rafforzare il reparto offensivo. Il primo nome, in questo senso, è quello di Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaccante del Gabon, cresciuto tra l'altro nel Milan, può lasciare l'Arsenalcome confermato da Mikel Arteta. Il contratto del classe 1989 scade nel giugno 2021 e l'Arsenal dovrà necessariamente cederlo in estate se non dovesse trovare l'accordo con l'entourage del giocatore per il rinnovo. Ecco allora che l'Inter è pronta e vigile, ma dovrà prestare massima attenzione alle big di Spagna. Barcellona e Real Madrid seguono con attenzione l'evolversi della vicenda e non è escluso che anche loro tentino l'affondo per Aubameyang.

Calciomercato Inter, da Chong a Vertonghen: colpi a zero e non solo

Il primo nome della lista dei catalani è però quello di Lautaro, che con l'Inter ha una clausola rescissoria di 111 milioni di euro, ma con il Barcellona pronto a inserire nell'affare alcuni profili graditi a Conte . I 'blaugrana' premono da tempo e il destino dell'argentino potrebbe incrociarsi proprio con quello di Aubameyang . Mentre l'Arsenal, come possibile sostituto del natio di Laval starebbe pensando a Domenico Berardi del Sassuolo

Aubameyang non è però l'unico profilo della Premier League che interessa alla dirigenza nerazzurra. In difesa piace da tempo Jan Vertonghen, che ancora non ha rinnovato il proprio contratto con il Tottenham. Il belga sarebbe un innesto certamente funzionale per Conte che potrebbe schierarlo come centrale mancino della sua difesa a tre (ruolo che Vertonghen ha già interpretato). Con lui difficilmente ci sarebbe spazio per Diego Godin, che non ha convinto e potrebbe partire. Occhio in questo senso al Manchester United, che dall'Inter potrebbe riaccogliere Sanchez. Anche il cileno potrebbe lasciare Milano dopo una sola stagione, ma il rinnovo di Mertens potrebbe aprire le porte ad una permanenza che pareva impossibile fino a qualche settimana fa. Da Manchester invece potrebbe arrivare, sempre a zero, il giovane olandese Tahith Chong, per cui già si parla di un contratto sino al 2025. Marotta e Ausilio guardano invece a Londra per rafforzare la corsia sinistra. In pole position ci sono i nomi di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri del Chelsea. L'italo-brasiliano, titolare ad inizio stagione, sta ora faticando ad imporsi ed arrivare a lui potrebbe essere più semplice rispetto allo spagnolo ex Fiorentina. Attenzione però alla concorrenza della Juventus. Da Londra poi potrebbe pure arrivare l'erede di Handanovic: si fa il nome di Kepa Arrizabalaga. Dalla Premier però spunta un'altra possibilità: si tratta di David De Gea. Lo spagnolo può lasciare il Manchester United con i 'Red Devils' che promuoverebbero come titolare Henderson, oggi in prestito allo Sheffield United.

