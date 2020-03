CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI WERNER ULTIME / Il calciomercato non si ferma mai, soprattutto per la Juventus che da sempre programma con grande anticipo le proprie manovre e per la prossima estate ha in mente una rivoluzione profonda che toccherà praticamente tutti i reparti. Tra i temi più caldi però c'è la questione attacco, dove l'età di due protagonisti come Higuain e Ronaldo avanza, e per questo sono già iniziati i lavori per individuare un nuovo centravanti di spessore internazionale con una carta d'identità 'meno pesante'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dall'Argentina: destinazione clamorosa per Higuain

I nomi sono abbastanza noti. In cima alla lista delle preferenze del CFO Fabio Paratici c'è Mauro Icardi e non è un mistero. Sfumato il colpo per due estati consecutive, il dirigente bianconero spera che questa sia la volta buona grazie all'assist del Paris Saint-Germain con cui i rapporti sono buoni.

'Tuttosport' scrive che le parti avrebbero già parlato dell'argentino a margine dello scambio sfumatoa gennaio. I parigini non sarebbero convinti di trattenerlo, ma sfrutteranno il diritto di opzione per acquistarlo ad una cifra comunque vantaggiosa (70 milioni di euro) visto il valore del giocatore e potrebbero poi inserirlo in un maxi-affare con la, dovemonitora con grande interessesu tutti. Un modo per 'aggirare' l'Inter, con cui trattare Icardi (ma anche chiunque altro) sarebbe praticamente impossibile. Ma non c'è solo lui. Perché il tecnico Maurizioha un debole perdel Manchester City, e anche con i 'Citizens' ci sono buoni rapporti dopo l'operazione Cancelo-Danilo. Emissari bianconeri, infine, stanno monitorando Timodel Lipsia, che ha una clausola da 60 milioni valida fino a fine aprile ma è corteggiatissimo pure dal Liverpool.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, che intrigo con Lautaro | Nuova destinazione per Higuain

Recuperi Serie A, decisa la data di Juventus-Inter | Nerazzurri contrari!