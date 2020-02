Napoli, Mertens le prova tutte | L'Inter nel mirino

p>NAPOLI MERTENS INTER BUSQUETS/ Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', lo staff del medico del Napoli, in vista del match contro l'Inter di Antonioin programma il 5 marzo, le starebbe provando tutte per recuperare Dries, fermo a causa dell'infortunio rimediato in Champions League con il Barcellona. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Il centravanti belga, autore del gol del momentaneo uno a zero contro la squadra blaugrana, salterà sicuramente invece il match contro il Torino dell'imminente weekend di Serie A.