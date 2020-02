PAGELLE TABELLINO VOTI PRIMO TEMPO LUDOGORETS INTER / Prima frazione della partita d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Ludogorets ed Inter che termina a reti bianche. Partita meno semplice del previsto per i nerazzurri, con i bulgari che corrono molto ed usano molto la loro fisicità. Al 24' arriva la prima grande occasione per la squadra interista, con Moses che manda a vuoto Nedyalkov e serve in area Biraghi, che però colpisce spedendo il pallone troppo centrale.

Questa l'unica occasione di un primo tempo che termina 0-0.

LUDOGORETS

Iliev 6

Cicinho 6.5

Terziev 6

Grigore 5.5

Nedyalkov 5.5

Dyakov 6

Abel 6

Cauly Oliveira 5.5

Marcelinho 5.5

Wanderson 5.5

Swierczok 6

All. Vrba 6

INTER

Padelli 6

Godin 6

Ranocchia 6

D’Ambrosio 6

Moses 6.5

Vecino 6

Borja Valero 5.5

Eriksen 5.5

Biraghi 6.5

Martinez 5.5

Sanchez 6

All. Conte 6

Arbitro: Carlos Del Cerro Grande 6

TABELLINO PRIMO TEMPO

LUDOGORETS-INTER 0-0

Ludogorets: Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Dyakov, Anicet Abel, Cauly Souza; Marcelinho, Swierczok, Wanderson. Adisposizione: Stoyanov, Tawatha, Biton, Tchibota, Ikoko, Badji, Moti. All. Vrba

Inter: Padelli; Godin, Ranocchia, D’Ambrosio; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Martinez, Sanchez. A disposizione: Stankovic, de Vrij, Young, Barella, Pirola, Candreva, Lukaku. All. Conte

Arbitro: Carlos Del Cerro Grande (Spa)

Ammoniti: 22' Martinez, 43' Grigore

Espulsi: -

Marcatori: -

Marco Deiana