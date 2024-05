Campionato sotto choc: calci e pugni dopo la partita

La squadra rischia di retrocedere un anno dopo aver sfiorato la promozione in Serie A. Nel mirino anche il Ds

Ancora un episodio di violenza nel mondo del calcio. Ancora un altro con protagonisti dei tifosi, se così si possono definire.

Vittima della furia di un gruppo ristrettissimo di ultrà, è stato stavolta il Direttore sportivo del Bari. Ciro Polito è stato aggredito dopo la gara col Cittadella, terminata 1-1. Come riporta ‘Fanpage.it’, domenica di ritorno dalla trasferta in Veneto, in un autogrill nei pressi di Occhiobello, il Ds del club pugliese sarebbe stato colpito da calci e pugni.

Dopo De Laurentiis, papà e figlio, Polito viene considerato uno dei principali responsabili della disastrosa stagione dei pugliesi, a rischio retrocessione in Lega Pro soltanto un anno dopo aver sfiorato la promozione in Serie A. La squadra di Iachini si giocherà tutto all’ultima giornata contro il Brescia.