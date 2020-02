LAZIO INZAGHI INFORTUNATI LULIC INTER / Dopo il pari con il Verona, la Lazio riparte dalla gara contro il Parma, ma per il tecnico Simone Inzaghi l'impegno coi gialloblu' parte con premesse non ottimali.

Ecco le dichiarazioni dell'allenatore biancoceleste in conferenza stampa, che dovrà rinunciare a diversi elementi e qualcuno rischia di saltare anche lla prossima settimana: "Non avremo. In piùstamattina faceva fatica a camminare. Per un mese ha giocato su un problema alla caviglia, ora deve fermarsi. Speriamo non per molto tempo, ma se dovessi dirlo oggi probabilmente con l'non ce la farà a recuperare". In dubbio anche: "Non partiranno dall'inizio, non possiamo permetterci altri infortuni".