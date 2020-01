CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN VIDAL / "Non faremo niente a brevissimo", "la coperta è corta": Marotta parla, Conte risponde in mezzo il pareggio dell'Inter contro l'Atalanta. Il calciomercato nerazzurro però non è affatto fermo e la prossima settimana potrebbe vedere l'accelerazione che si attende il tecnico salentino per allungare un organico che nella prima parte di stagione ha fatto i conti con molti infortuni.

Un terzino, un centrocampista e, se esce Politano, un attaccante i profili ricercati dalla dirigenza interista e per la mediana i nomi sono quelli di Christian Eriksen e Arturo Vidal: uno alternativo all'altro, almeno per gennaio, con le due trattative che si intrecciano tra loro ma anche con altre situazioni.

Calciomercato Inter, fischi per Eriksen: si cerca l'accordo con il Tottenham

Così l'affare Eriksen registra un punto a favore dei nerazzurri con i fischi piovuti addosso ieri al danese al momento del cambio: il popolo 'Spurs' ha scaricato il trequartista in scadenza di contratto a giugno.

Come raccontato da Calciomercato.it , ilsarebbe disposto ad abbassare le sue pretese in modo da non perderlo poi a zero in estate. Nei prossimi giorni è previsto un incontro per provare a definire la trattativa.

Calciomercato Inter, attesa per Vidal

Ma tra martedì e mercoledì, secondo quanto riferisce la 'Gazzetta Sportiva' è previsto anche un vertice per Arturo Vidal: il cileno starebbe spingendo per trasferirsi all'Inter ma la trattativa è in stand-by in attesa di capire quel che accadrà sulla panchina del Barcellona, con Valverde a rischio esonero dopo la sconfitta in Supercoppa e la dirigenza che sta cercando di convincere Xavi ad accettare l'incarico a stagione in corso. Riflessioni in corso quindi in casa blaugrana con Vidal in attesa e l'Inter che intanto lavora sul doppio fronte.

