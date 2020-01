CALCIOMERCATO JUVENTUS NTENDA NANTES / La Juventus capolista continua a lavorare anche in sede di calciomercato monitorando soprattutto i migliori giovani da inserire nella rosa del futuro. Il primo grande colpo è stato piazzato nei giorni scorsi con l'acquisto di Dejan Kulusevski stellina svedese che ha fatto benissimo in questi primi sei mesi di campionato con la maglia del Parma. I bianconeri lo hanno prelevato a suon di milioni dall'Atalanta salvo poi rispedirlo in prestito fino al termine della stagione ancora ai ducali con i quali dovrà completare il percorso di maturazione per poi mettersi a disposizione di Sarri il prossimo anno.

Calciomercato Juventus, in arrivo il giovane Ntenda

Secondo quanto rivelato da 'Sky Sport' la Juventus continua a guardare avanti e dopo aver acquisito le prestazioni di Kulusevski si accinge a definire l’acquisto di Jean-Claude Ntenda. Si tratta di un terzino sinistro francese classe 2002 di proprietà del Nantes. Il suo destino però dovrà prima passare per le giovanili bianconere. La società piemontese infatti lo prenderà con ogni probabilità per aggregarlo alle selezioni minori completando un vero e proprio acquisto di prospettiva in ottica futura.

