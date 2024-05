Tesoretto Correa, così pagano la clausola di Dybala alla Roma

Il futuro di Paulo Dybala torna in bilico: pronti a pagare la clausola nel caso in cui arrivasse la cessione a titolo definitivo di Correa

Quanto è mancata la Joya a Daniele De Rossi: Dybala ha dato forfait per le due partite più importanti della stagione, il ritorno della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen e lo scontro diretto contro l’Atalanta.

In entrambe le circostanze sono arrivate due sconfitte che hanno spento i sogni della Roma: i capitolini sembrano ormai tagliati fuori dalla corsa Champions (all’Atalanta bastano tre punti per qualificarsi) e possono già iniziare a programmare il futuro. Un futuro che i giallorossi vorrebbero fosse imperniato proprio su Dybala.

Le aspirazioni della Roma però fanno i conti con un contratto nel quale è presente una clausola abbordabile (12 milioni di euro) che fa sì che l’argentino possa andare via quest’estate, se si presentasse un club pronto a pagare la cifra per ‘liberarlo’.

Calciomercato Roma, Correa paga la clausola di Dybala

E una società pronta a scippare Dybala alla Roma ci sarebbe: stando a quanto riportato da ‘elgoldigital.com, infatti, l’Atletico Madrid avrebbe messo in cima alle proprie preferenze l’ex Juventus.

Simeone lo segue da anni e questo potrebbe essere l’anno giusto per chiudere il colpo. Per far sì che ciò accada però servirà una cessione in attacco da parte dei Colchoneros: in particolare sarebbe la vendita a titolo definitivo di Correa, il via libera all’assalto a Dybala. Un intreccio tra argentini quindi con Correa via dopo nove stagioni e l’arrivo della Joya nella squadra del Cholo.

Quest’anno Dybala, nonostante le assenze per infortunio, ha dimostrato ancora una volta la sua classe: 16 gol e 10 assist in 37 partite. Un bottino che ha ingolosito anche l’Atletico Madrid, pronto a rubare il 30enne alla Serie A.