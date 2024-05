Formazione irregolare, UFFICIALE: sconfitta a tavolino inevitabile

È arrivata la decisione ufficiale dopo il ricorso presentato dal club: sconfitta ed eliminazione a tavolino

La decisione è arrivata e chiude il caso che ha tenuto banco per qualche giorno: confermata l’irregolarità nella formazione scesa in campo, ricorso accolto con sconfitta ed eliminazione a tavolino.

È stato ribaltato il verdetto del campo per la partita tra Stella Azzurra Arosio e Bulgaro, valida per il secondo turno playoff del Girone H della Seconda Categoria di Como. Sul campo i padroni di casa si erano riusciti ad imporre con il punteggio di 2-1, ma era rimasto tutto in stand-by per la decisione del Bulgaro di presentare ricorso, chiedendo la vittoria a tavolino.

Reclamo accolto e risultato ribaltato con il Bulgaro che quindi va avanti dopo che il giudice sportivo ha dato lo 0-3 a tavolino contro la Stella Azzurra Arosio. Tutto nasce dalla formazione presentata dalla Stella Azzurra Arosio: un undici nel quale era presente, con la maglia numero 5, anche Giuliano De Paolis.

Seconda Categoria, formazione irregolare: cambia il risultato

De Paolis non avrebbe però potuto essere presente in campo in quanto squalificato: il calciatore classe 1999 era stato, infatti, ammonito nella gara precedente e quindi fermato per un turno dal giudice sportivo per aver raggiunto il quinto giallo.

La Stella Azzurra Arosio però lo ha schierato ugualmente nella formazione titolare e dopo il ricorso è arrivata la sconfitta a tavolino. 0-3 a tavolino per il Bulgaro che va quindi avanti nei playoff, mentre per la Stella Azzurra Arosio arriva anche un’ammenda di 100 euro, l’inibizione fino al 12 gigno del dirigente accompagnatore Giuseppe Galli e lo stop di un’altra giornata per De Paolis.